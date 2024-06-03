تعليم دمياط يطلق برنامجا تدريبيا لتطوير مرحلة رياض الأطفال

أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بمعلمات رياض الأطفال.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم، لتطوير مرحلة رياض الأطفال، بالتعاون مع وحدة دعم مشروع وإصلاح التعليم، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له اليوم، اطلاق البرنامج التدريبي لمعلمات وموجهات رياض الأطفال داخل 31 قاعة تدريبية، علي مستوى المحافظة، بهدف الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وزيادة وعيهم باستراتيجيات التعليم المختلفة، التي أتاحها المنهج الجديد، لمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد وكيل الوزارة أن معلمات رياض الأطفال هم حجر أساس العملية التعليمية، لذا يجري السعي الدائم لتطوير كفاءتهم وتمكينهم من التعامل الأمثل مع الأطفال، مشيرا إلى تنفيذ البرنامج التدريبي يأتي على مرحلتين، الأولى تتضمن استراتيجيات التدريس التفاعلية، وتتضمن المرحلة الثانية التدريس القائم على اللعب.

وتستهدف المرحلتين تدريب 956 معلمة وموجهة على مستوى المحافظة، من خلال مجموعة من المدربين المختصين من ذوي الخبرة، لافتا إلى أن هذا التدريب يسعى إلى تنمية وتطوير كفاءة المعلمات، وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية لبناء شخصية الطفل، وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.