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أعلن النادي الأهلي رحيل بدر رجب، المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي، خلال اجتماع لجنة التخطيط اليوم مع محمد يوسف، المدير الرياضي.

وكتب الأهلي في بيان عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وجه النادي الأهلي الشكر للكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين عما قدمه من جهد وعطاء طوال فترة توليه المسئولية ومساهمته في تطوير الجانب الفني للقطاع».

ولأوضح البيان: «جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التخطيط اليوم مع الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي لمناقشة استعادادات قطاع الكرة للموسم الجديد، وأكد الحضور على التقدير الكامل للكابتن بدر رجب، وإقرار حقوقه التعاقدية».