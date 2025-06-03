بدء الاستجواب المضاد في محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

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أفادت تقارير إخبارية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه اليوم الثلاثاء، "استجوابا مضادا" لأول مرة منذ بدء محاكمته بتهم الفساد.

وذكر موقع "واي نت" الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي، بأن الاستجواب يجريه ممثلو الادعاء.

وتشير التقارير، إلى أن الاستجواب بدأ صباح اليوم.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو "75 عاما" يجب أن يجيب على جميع الأسئلة المطروحة عليه خلال الاستجواب المضاد، وأنه غير مسموح له باستشارة محاميه.

ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته.

واضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بالفعل للإدلاء بشهادته مرارا في المحكمة، كشاهد في قضيته على مدار عدة أشهر، وتستمر محاكمته منذ أكثر من 5 أعوام.