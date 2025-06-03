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• الأول يتضمن انسحاب أوكرانيا من مناطق خيرسون وزاباروجيا ودونباس ولوغانسك، والثاني يشمل مطالب منها وقف المساعدات العسكرية

عرضت روسيا خيارين لوقف إطلاق النار في المذكرة التي قدمتها إلى أوكرانيا خلال مفاوضات السلام بين البلدين في إسطنبول.

ونشرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، الثلاثاء، المذكرة التي قدمتها بلادها إلى أوكرانيا، عقب المفاوضات التي عُقدت بين الجانبين في قصر تشيراغان بإسطنبول.

وبناء على المذكرة، يقترح الخيار الروسي الأول لوقف إطلاق النار انسحاب الجيش الأوكراني من مناطق خيرسون، وزاباروجيا، ودونباس، ولوغانسك.

ويتضمن الخيار الثاني بنودا تتعلق بحظر إعادة انتشار القوات في أوكرانيا، ووقف التعبئة والمساعدات العسكرية الأجنبية، وبدء إجراءات التسريح، واستبعاد الوجود العسكري لدولة ثالثة.

ويشمل القسم المعنون: "المعايير الأساسية للحل النهائي" في المذكرة بنودا مختلفة، منها حياد أوكرانيا ورفض مشاركتها في التحالفات العسكرية.

ويحوي أيضا عدم امتلاك أوكرانيا للأسلحة النووية والحد من عدد قواتها، إضافة إلى طلب الاعتراف الدولي بالقرم وخيرسون وزاباروجيا ودونباس ولوغانسك على أنها مناطق روسية، ورفع العقوبات عن موسكو.

كمل يشمل التنازل المتبادل عن المطالبات بالتعويضات الناجمة عن الصراع، وضمان حقوق وحريات السكان الناطقين بالروسية، ورفع القيود المفروضة على أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية، وحظر تمجيد النازية، والاستعادة التدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، بما في ذلك عبور الغاز الطبيعي.

والاثنين، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022.

وشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الاجتماع إلى جانب الوفد الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس، والوفد الأوكراني برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف.

وفي 15 و16 مايو الماضي، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل 2000 أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.



