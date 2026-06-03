استسلام مسلح تحصن مع أطفاله بعد إصابة شرطي بإطلاق نار في دورتموند الألمانية

سلم رجل أطلق النار على شرطي وأصابه بجروح في مدينة دورتموند غرب ألمانيا نفسه للشرطة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بعد أن تحصن لساعات داخل شقة برفقة أطفاله الثلاثة، بحسب ما أفادت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال متحدث باسم الشرطة إن الأطفال بخير وفي حالة جيدة بالنظر إلى الظروف التي مروا بها.

وبدأت الواقعة مساء الثلاثاء عندما استجابت الشرطة لبلاغ طارئ من امرأة، وأوضحت الشرطة أن المشتبه به /51 عاما/ أطلق النار على أحد عناصرها قبل أن يتحصن داخل شقة مع أطفاله. وأصيب الشرطي بجروح طفيفة بعدما أصابت رصاصة سترته الواقية.

ودفعت السلطات بوحدات خاصة من الشرطة وفرق تفاوض للتعامل مع الموقف، وكانت الشرطة قد وصفت الوضع في وقت سابق بأنه تهديد قائم، قبل أن تعلن انتهاء الخطر عقب استسلام الرجل.

ولا تزال دوافع الحادث والظروف المحيطة به غير واضحة.

ولم تؤكد الشرطة تقريرا لصحيفة بيلد الألمانية أفاد بأن الرجل كان يحتجز أطفاله كرهائن.

كما ذكرت بيلد أن المشتبه به أثار فوضى داخل أحد المطاعم وهدد الزبائن واستخدم رذاذ الفلفل قبل أن يفر بسيارته، وعندما حاولت الشرطة إيقافه أطلق النار عبر نافذة وأصاب أحد أفرادها، إلا أن الشرطة لم تؤكد هذه التفاصيل على الفور.