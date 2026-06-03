المحققون يفتشون مكاتب الوكالة الوطنية للتغذية في إندونيسيا بعد عزل رئيسها

قام المحققون الإندونيسيون بتفتيش مكاتب الوكالة الوطنية للتغذية اليوم الأربعاء، بعد يوم من عزل رئيس الوكالة المسؤولة عن برنامج وجبات مجانية مثير للجدل.

ولم يتضح ما إذا كان التفتيش الذي قام به محققو مكتب المدعي العام له صلة بتحقيق جنائي.

واستند البرنامج على تعهد انتخابي للرئيس برابوو سوبيانتو بهدف مكافحة سوء التغذية من خلال توفير الطعام لنحو 90 مليون طفل وسيدة حامل. ولكنه تعرض لانتقادات قوية بسبب ارتفاع التكاليف وحالات التسمم الغذائي بين طلاب المدارس الذين تناولوا الوجبات.

وقد فصل برابوو رئيس الوكالة دادان هيندايانا مساء أمس الثلاثاء، وعين محله نانيك اس ديانج الذي كان يشغل منصب نائب هيندايانا.

ومن المتوقع أن يتكلف برنامج الوجبات 28 مليار دولار حتى عام 2029. ويهدف برابوو لمحاربة سوء التغذية ومساعدة المزارعين من خلال شراء محصولهم، ولكن المنتقدين يشككون في ما إذا كانت تكلفة البرنامج معقولة ويمكن تطبيقه لوجستيا في الأرخبيل الكبير الذي يضم أكثر من 282 مليون نسمة.