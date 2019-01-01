الهند وباكستان تجريان مباحثات جديدة بشأن محور كارتاربور

من المقرر أن تستضيف باكستان مسؤولين هنود هذا الشهر لإجراء جولة مباحثات ثانية بهدف التوصل لصيغة نهائية لبروتوكولات بشأن محور كارتاربور، وهو ممر يسمح بدخوله بدون تأشيرة للراغبين في زيارة موقع ديني للسيخ في باكستان.

وقالت وزارة الخارجية إنها أبلغت الهند، إن الاجتماع الثاني سيعقد في 14 يوليو الجاري عند معبر واجا الحدودي، بالقرب من مدينة لاهور بشرق باكستان.

وأضافت الوزارة في وقت متأخر من، أمس الثلاثاء، "باكستان ملتزمة بتحقيق تقدم سريع بشأن مسألة ضمان عمل المحور لدى حلول الذكرى الـ550 لمولد مؤسس ديانة السيخ بابا جورو ناناك في نوفمبر 2019".

وكانت الهند قد عرضت عقد اللقاء في الفترة ما بين 11 و14 يوليو الجاري.

ويعد مزار كارتاربور صهيب بإقليم البنجاب في باكستان من أقدس الأماكن بالنسبة لأفراد السيخ، وقد أمضى مؤسس هذه الديانة في القرن الـ16 جورو ناناك آخر 18 عاما من حياته في كاراتربور صهيب وتوفي هناك.

يشار إلى أن أفراد السيخ يعيشون في الدولتين، وغالبا ما يواجهون صعوبات في زيارة الأماكن المقدسة لهم بسبب التوترات بين باكستان والهند.