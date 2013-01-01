هنأت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، الشعب المصري بالذكرى السادسة لإذاعة بيان القوات المسلحة بشأن عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو 2013، الذي سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، إنه كان هناك ترقبا جماهيريا من الشعب لإسقاط حكم الإخوان في 3 يوليو، بعد ثورة 30 يونيو التي وصفتها بأنها عتقت مصر مما كان ينتظرها على يد الجماعة.

وأشارت إلى كثافة المشاركة في 30 يونيو، حيث كانت شوارع مصر مكتظة بالمواطنين، معقبة: «رأيت وقتها لأول مرة ترجمة للتعبير الأدبي "بحر من البشر" في الميادين المصرية، حيث كان ينتظر الجميع أن تحدث معجزة تحقق إرادتهم»، في تأكيد منها: «لولا تحرك الشعب ما كان يمكن أن يتحقق هذا الانتصار وهزيمة الشرعية المدعاة».

وتحيي مصر اليوم الأربعاء، الذكرى السادسة لإذاعة بيان القوات المسلحة بشأن عزل الرئيس الراحل محمد مرسي العياط وإعلان إسقاط حكم الإخوان، في الثالث من يوليو 2013.