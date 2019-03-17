الرئيس الأيرلندي يبدأ زيارة رسمية لألمانيا

بدأ الرئيس الايرلندي، مايكل دانييل هيجنز، زيارة رسمية لألمانية، اليوم الأربعاء، تستمر ثلاثة أيام.

وفي مستهل الزيارة استقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير هيجنز في قصر الرئاسة في برلين، بتشريفة عسكرية، قبل أن يبدأ الرئيسان إجراء محادثات ثنائية.

وسوف تستقبل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الرئيس الآيرلندي بعد ظهر اليوم، كما سيلتقي هيجنز برئيس البرلمان الألماني، فولفجانج شويبله.

وكان هيجنز قد وجه شكره لألمانيا، قبل وصوله برلين، على "دورها القيادي الإيجابي على الصعيد الأوروبي والدولي"، خاصة أثناء أزمة المهاجرين، وقال في مقال بصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه"، اليوم الأربعاء: "أدرك التضحيات التي قدمتها ألمانيا للترحيب بالذين بحثوا عن ملاذ من الصراعات والقمع والعنف والكراهية".

ومن المنتظر أن تركز مباحثات هيجنز في ألمانيا بشكل خاص على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر قضية الحدود بين ايرلندا، العضو بالاتحاد، و ايرلندا الشمالية، التي تتبع بريطانيا، أحد أهم الإشكاليات خلال هذه المفاوضات، وذلك لأن الاتحاد يطالب بألا تكون هناك حدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية.

وعبر هيجنز في مقاله في الصحيفة، عن شكره لألمانيا على تعاطفها الحالي مع بلاده في قضية الخروج، وقال إن أوروبا لم تكن بمثل هذه الأهمية لايرلندا من قبل.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الايرلندي المدن الألمانية لايبتسيج و فورتسبورج وفرانكفورت محطات أخرى في زيارته الرسمية لألمانيا.