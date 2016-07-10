النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثه شاب أعلى عقار في الإسكندرية

شنق نفسه بخرطوم مياه بسبب خلافات زوجية على مصاريف المعيشة

طلبت نيابة ثانِ الرمل في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثه شاب "مشنوقًا" أعلى سطح العقار "محل سكنه"، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع الحادث؛ لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه، والتصريح بدفن الجثة، عقب توقيع الكشف الطبي عليها وببيان أسباب الوفاة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ الرمل؛ حول بلاغا من الأهالي بانتحار شاب يبلغ من العمر 25 عامًا "شنقًا" أعلى سطح عقار، كائن في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، وسؤال أسرته، أفادوا باكتشافهم انتحاره، أعلى سطح العقار، مستخدمًا مشنقة صنعها بخرطوم مياه، مرجعين الحادث لمروره بحالة نفسية سيئة خلال الآونة الأخيرة، إثر خلافات زوجية، بسبب مصاريف المعيشة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، الكائنة في منطقة كوم الدكه، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة ثانِ الرمل، وجارِ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.