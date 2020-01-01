متحدث عسكري عراقي: بغداد أصبحت مؤمنة من أي تهديد إرهابي

قال متحدث عسكري عراقي اليوم الجمعة إن مدينة بغداد أصبحت "مؤمنة بالكامل ولدينا إمكانيات وقدرات كافية لحمايتها من أي تهديد إرهابي".



وأضاف اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية لوكالة الانباء العراقية (واع) أن"العاصمة بغداد مؤمنة، ولدينا إمكانيات وقدرات،وقوات كافية، ولكن عندما يكون هناك تهديد إرهابيّ من مجموعات بسيطة جداً تحاول أن تخترق الأمن وتقوم بعمل معين يؤثر في الأمن القومي وعلى المجتمع ، فلابد من القيام بعمل مهم جداً".



وتابع أن "القوات الأمنية لا تتحرك إلّا بمعلومات استخبارية، ولا يمكن لأي معركة ولأي قطعات أن تتقدم ،إلّا بمعلومات استخبارية دقيقة، وهذه المعلومات الاستخبارية تُقدم للتحليل وتُبنى تقديرات الموقف وفقاً للمعلومات المتوفرة".



وذكر الخفاجي أن "العمليات المشتركة عقدت اجتماعاً مع قوات البيشمركة من أجل غلق بعض المناطق والفراغات مع الإقليم ،وكذلك بعض الفراغات التي هي موجودة على الحدود ،التي هي بسيطة ،ولكن بالرغم من بساطتها حاولت العصابات الإرهابية اختراقها".



وتشن القوات العراقية بجميع صنوفها بين الحين والأخر عمليات عسكرية وأمنية واسعة النطاق لملاحقة عناصر داعش وتدمير مناطق انتشارهم في مناطق متفرقة من البلاد للحد من تحركات التنظيم وانتشاره.