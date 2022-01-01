نوتينجهام يضم المدافع الفرنسي بيانكون

أعلن نادي نوتينجهام فورست الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد تعاقده مع المدافع الفرنسي جوليان بيانكون من صفوف تروا الفرنسي.

وانضم بيانكون /22 عاما/ إلى نوتينجهام بعقد يمتد لثلاثة أعوام، ليصبح ثالث صفقة للفريق هذا الصيف بعد ضم الحارس دين هندرسون على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد والمهاجم النيجيري تايوو أيونيي.

وقال بيانكون، الذي سبق له تمثيل منتخب فرنسا للشباب تحت 19 عاما، للموقع الرسمي لنادي نوتينجهام اليوم الأحد "سعيد للغاية بقدومي إلى فريق مثل نوتينجهام فورست بعد تجربة جيدة مع فريقي السابق تروا".

وأضاف "أدرك أنه ناد كبير، معروف للغاية في أوروبا وسعيد للغاية بالانضمام إلى النادي صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة والتاريخ".