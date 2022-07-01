تسلا تتلقى طلبا لاستدعاء سياراتها في ألمانيا بسبب مشكلات فنية

دعت الجهة التنظيمية لقطاع السيارات في ألمانيا شركة "تسلا" (Tesla Inc) إلى إصدار استدعاء لطرازيها "واي" و"ثري" بسبب مشكلة فنية في نظام طوارئ السيارات.

لا يمكن للهيئة الفيدرالية للنقل بالسيارات أن تطلب الاستدعاء إلا داخل ألمانيا فقط، لكنها قالت على موقعها الإلكتروني إن أكثر من 59 ألفاً من سيارات "تسلا" ستتأثر في جميع أنحاء العالم.

حددت الوكالة الألمانية خللاً في نظام طوارئ السيارات، ما يتطلب الاتصال تلقائيا برقم 911 في الولايات المتحدة، أو خط الطوارئ ذي الصلة في البلدان الأخرى، في حالة وقوع حادث خطير.

تم إخبار المالكين المتأثرين بالاتصال بالشركة المصنعة، أو التوجه إلى ورشة إصلاح معتمدة لتحديث البرنامج. وتمّ نشر الإشعار في 29 يونيو ونقلته قناة تلفزيون "روندفونك برلين براندنبورغ" اليوم السبت.

تمّ إنتاج السيارات المتضررة العام الجاري، ووفقاً لـ"روندفونك برلين براندنبورغ"، تشمل سيارات طراز " واي" التي تم تصنيعها في مصنع "تسلا" الجديد بالقرب من برلين.

يتم أيضا إنتاج سيارات الطراز "واي" بمصانع المجموعة في فريمونت بكاليفورنيا، وبالقرب من مدينة شنغهاي. ويقوم كلا المصنعين بتصنيع الطراز " ثري" أيضاً.

من المقرر صدور أرقام الإنتاج والتسليم الفصلية لشركة "تسلا" مطلع الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تكسر سلسلة من نتائج تسجيل الأرقام القياسية على مدار فصول، ويرجع ذلك في الغالب إلى الإغلاق لفترة طويلة بسبب كوفيد-19، والتحديات اللوجستية في مصنع شنغهاي.

قال الرئيس التنفيذي لـ"تسلا"إيلون ماسك إن المصانع الجديدة للشركة في ألمانيا وتكساس تخسر "مليارات الدولارات" حيث تحاول شركة صناعة السيارات الكهربائية زيادة الإنتاج.