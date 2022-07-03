مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء انهيار بنهر جليدي في إيطاليا

قال مركز مراقبة الإنقاذ في منطقة فينيتو الإيطالية اليوم الأحد، إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار جزء من نهر جليدي في جزر الدولوميت في شمال البلاد.

وأضاف أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح جراء الانهيار الجليدي بينما تبحث 5 طائرات مروحية والعديد من فرق الكلاب المدربة عن المزيد من الأشخاص تحت كتل من الجليد والثلوج والصخور.

ونُقل شخص مصاب بجروح خطيرة بطائرة مروحية إلى مستشفى في تريفيزو.

وتردد أن 18 شخصا كانوا ينتظرون إنقاذهم حيث انفصل النهر الجليدي.

ووقع الحادث على جبل مارمولاتا، حيث انفصل جزء كبير من النهر الجليدي وسقط في الوادي، واصطدم أيضا بطريق الصعود إلى الجبل الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة آلاف و343 مترا، حيث كان العديد من الأشخاص يتسلقون.