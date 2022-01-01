القوات اليمنية تعلن التصدي لهجمات حوثية جنوب مأرب

أفادت مصادر ميدانية يمنية، بتصدى القوات الحكومية، اليوم الأحد، لعدة هجمات حوثية على مواقعها في مديرية حريب جنوب مأرب.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن الميليشيات الحوثية حاولت التسلل من أحد الأودية في سلسلة جبال ملعاء للالتفاف على قوات العمالقة المتمركزة أسفل العقبة من الاتجاه الجنوبي بالتزامن مع هجوم من الطريق الواصلة إلى مركز المدينة.

وأضافت المصادر سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثي بنيران قوات العمالقة دون تحقيق أي مكسب.

وتشهد القرى الواقعة أسفل جبال ملعاء قصفا متواصلا تشنه الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي، يستهدف منازل المواطنين.

يذكر أن الحكومة اليمنية، طالبت فى وقت سابق، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام ميليشيات الحوثي وداعميها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية السارية، أو إدانتهم بشكل صريح.