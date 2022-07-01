 التنمية المحلية: مصر من أوائل الدول التى تقدمت بتقرير لبرنامج «المستوطنات البشرية» بالأمم المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التنمية المحلية: مصر من أوائل الدول التى تقدمت بتقرير لبرنامج «المستوطنات البشرية» بالأمم المتحدة

خالد قاسم
خالد قاسم

نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 1:48 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 1:48 ص

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم إن مصر جديرة بالفوز بتنظيم المنتدى الحضري العالمي 2024 الذي يعبر عن ثقة الأمم المتحدة بإنجازات القيادة السياسية خلال السنوات الثماني الماضية، في مجال التطور الحضري والعمراني بمصر.
ونوه قاسم - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (الصدى)، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية (إكستر نيوز) اليوم السبت، بتبوء مبادرة "حياة كريمة" صدارة منصة الأمم المتحدة؛ الذي يعتبر درة المشروعات القومية، حيث تم عرض التجربة المصرية في المنتدى الحضري العالمي الذي عقد في بولندا في الدورة الـ 11.
وأشار إلى أن مدينة القاهرة لها دور إقليمي ودولي لإسهامها في توفير منصات رفيعة المستوى للحوار والنقاش؛ وهذا دليل على الثقة لما تقوم به الدولة المصرية لمعالجة ما يواجهه العالم من تحديات، كما أن مصر هي الدولة الأولى في العالم التي تقدمت بتقرير لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتنمية المستدامة، وهذا يعد دليلا على الرؤية الحضرية الشاملة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن هذه الدورة بها 16 ألفا من الخبراء والمهتمين والوزراء والرؤساء على مستوى العالم؛ وهذا يعد جيدا لتبادل الخبرات مع الهيئات الحكومية والأمنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وله دور كبير في تشجيع الاستثمار الأجنبي والتنمية الشاملة والبنية التحتية؛ وهو المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان في تكامل الجزء السياسي بجانب الاقتصادي والاجتماعي.

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