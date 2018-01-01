علق وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج، على قضية سد النهضة، قائلًا: «تدفق النيل لا يخص دولة بعينها، وإنما الدول المطلة على النهر بأكملها، ولا يجب لدولة واحدة أن تحتل مياه نهر النيل وتسيطر عليها».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مساء الأحد: «من هنا نؤكد على حق مصر في الحصول على حصتها المائية، وتقف النمسا داعم لمصر في هذا الحق».

وأشار إلى تطلع بلاده للعمل مع مصر، خلال استضافتها لمؤتمر «تغير المناخ» في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن قضية تغير المناخ لا تهم دولة بعينها وإنما العالم أجمع.

ووصف «تغير المناخ» بأنها قضية وجودية، مضيفًا: «تستطيعون الوثوق في الجانب النمساوي في هذا الإطار، للتعاون مع مصر، تحضيرا للقمة الكبيرة للمناخ».