31 حزباً ليبياً يطالبون بإجراء الانتخابات في أسرع وقت

أكد 31 حزباً سياسياً ليبياً في بيان مشترك، السبت، ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشرعية في أسرع وقت، معتبرين أن تجاهل هذه الإرادة أو الاستهانة بها تعد بمثابة خيانة وطنية وجريمة تاريخية لا تغتفر.

وجاء بيان الأحزاب في ضوء مظاهرات عمّت مدن ليبيا للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية ورفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل، وفقاً لبوابة "الوسط" الليبية.

وأكدت الأحزاب وقوفها مع جميع المواطنين بحقهم في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي المنظم والمتواصل وإعلان العصيان المدني حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الانتخابات واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية وتحقيق المستوى الكريم من الحياة اللائقة بهم.

وحمل البيان مجلسي النواب والدولة المسؤولية التاريخية والقانونية كاملة عن الفشل الذي انتهينا إليه بعجزهما عن إقرار قاعدة دستورية والاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ورفضت الأحزاب جميع التدخلات الدولية السلبية في الأزمة الليبية ومن ذلك محاولات الإملاء وإن جاءت في شكل تصريحات أو مقترحات كما حملتها مسؤولياتها القانونية الدولية، بحسب البيان.

وفي هذا السياق، أكد البيان ضرورة وجود حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، و"الرفض القاطع" لأي آلية دولية في إدارة الموارد الليبية. ودعا المؤسسات الليبية إلى ضرورة رفع كفاءة إدارة الأموال الليبية وتوظيفها في رفع مستوى الحياة والمعيشة لجميع المواطنين من خلال التنمية المكانية الشاملة والمستدامة وإنهاء حالة الفساد المستشري بكل الوسائل.

وحث البيان المجلس الرئاسي على تحمل المسؤولية تجاه مهامه ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية استجابة لنداءات الشعب.

وحمل البيان توقيع حزب التجمع الوطني الليبي، حزب العدالة والتقدم، حزب الشعلة، حزب صوت الشعب، حزب الرابطة الليبية، حزب البركة الليبي، حزب ليبيا الوطن، حزب موطني، حزب الميثاق الوطني، حزب معا لأجل الوطن، حزب التجمع الوطني لبناء الدولة، الحزب الوطني الديمقراطي، حزب الدفاع الليبي، حزب الجموع، حزب الاتحاد، حزب المستقلين الديمقراطي، حزب الطليعة، حزب التجمع الشعبي للاستقرار، حزب الحراك الوطني الليبي، حزب الحركة الوطنية، حزب الاستحقاق، حزب التعاون الوطني، حزب حركة المستقبل الليبية، حزب الهدى الديمقراطي، حزب أمل ليبيا، حزب السيادة الوطنية، حزب تجمع الصف الوطني، الحزب الديمقراطي، حزب المحافظين، حزب النداء، حزب السلام والازدهار.