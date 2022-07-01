 بسيوني: الفوز على الأهلي بداية قوية ونسعي للمشاركة بالبطولة العربية - بوابة الشروق
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بسيوني: الفوز على الأهلي بداية قوية ونسعي للمشاركة بالبطولة العربية

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 1:47 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 1:47 ص

قال عبدالحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحة، إن فريقه السكندري قدم مباراة مميزة أمام الأهلي، نال بسببها إشادة واسعة من الجميع.

وأضاف عبدالحميد بسيوني أن فريق الأهلي بالكامل عبارة عن مفاتيح لعب، من محمد الشناوي وحتى محمد شريف، وكان التوفيق حليفا لفريقه خلال اللقاء.

وأكمل: «الجميع يجتهد والتوفيق بيد الله، لقد أهدرنا عدة فرص وكذلك الأهلي، لكننا أيضا عملنا بشكل جيد ودرسنا منافسنا، ووضعنا خطة مناسبة لهذه المباراة».

وواصل :«أسعى لتحقيق الفوز في المباريات مثل الفرق الكبيرة ولكن كل منا له طريقته، والأهلي فريق كبير ولكن في النهاية سموحة حصد نقاط الثلاثة وأتمنى أن تكون بداية قوية لنا وألا نركن لهذه النتيجة».

وأردف :«تحدثت مع مروان حمدي كثيرا قبل لقاء الأهلي، وأخبرته إن هناك مباريات قد تجعل اللاعب يسطر اسمه في تاريخ الدوري، وعلى اللاعب أن يستغل هذه الفرصة، إذا لم نشارك في الكونفدرالية، فإننا نسعى للمشاركة في البطولة العربية».


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