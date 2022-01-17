بثت وسائل إعلام، مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير آلية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين بعبوات ناسفة.



وأظهر مقطع الفيديو، نيرانا كثيفة وأعمدة دخان تندلع من الآلية العسكرية التي نجح رجال المقاومة في تفجيرها، ضمن جهود صد العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال.

واستُشهد، فجر اليوم الاثنين، خمسة فلسطينيون، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.



وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين، وأعقب ذلك قصف طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.



وفي السياق، عبرت مصر عن إدانتها للاعتداء الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، محذرت من مخاطر التصعيد الذي تُقدِم عليه قوات الاحتلال.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن مصر تدين بأشد العبارات، اعتداء القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع ٥ شهداء و٢٧ مصاباً من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن.



وأكد البيان، رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين فى استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى والشرعية الدولية، لاسيما القانون الإنسانى الدولى الذى يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.



وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلى المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدى إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعى المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة.



وطالبت الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى الذى تزداد معاناته يوماً بعد يوم.