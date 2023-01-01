 رئيس المعارضة الإسرائيلية عن العدوان على جنين: لن نسمح ببناء منظومة صواريخ في الضفة - بوابة الشروق
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رئيس المعارضة الإسرائيلية عن العدوان على جنين: لن نسمح ببناء منظومة صواريخ في الضفة

وكالات
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 3:56 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 3:56 م

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، معلقا على العدوان على مخيم جنين، إنه لن يتم السماح ببناء منظومة صواريخ في الضفة الغربية.

جاء ذلك في مستهل اجتماع كتلته البرلمانية في الكنيست، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، وقال لابيد: «إسرائيل ليس لديها مصلحة في انهيار السلطة الفلسطينية، لكننا لن نسمح ببناء منظومة صواريخ في الضفة الغربية»، في إشارة إلى محاولات فلسطينية أخيرا لإطلاق صواريخ من بلدات شمالي الضفة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة.

وأضاف لابيد: «نستهدف المعامل التي تصنع فيها العبوات الناسفة لاستخدامها في هجمات مستقبلية».

وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عدوانا واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما.

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