إذاعة جيش الاحتلال: حماس طلبت عبر وسطاء وقف العملية في جنين

قالت إذاعة عبرية، إن حركة «حماس» الفلسطينية طالبت، عبر وسطاء، إسرائيل بوقف العدوان على مخيم جنين، مؤكدة أن المقاومة قادرة على الرد في الوقت المناسب.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان: «نقلت قيادة حماس رسالة إلى إسرائيل عبر وسطاء: أوقفوا العملية فورًا في جنين، المقاومة قادرة على الرد بالطريقة والوقت المناسبين».



وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عدوانا واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وشهد العدوان اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما.



وأسفر العدوان الإسرائيلي، عن استشهاد تسعة فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.