تقرير: منفذ عملية المجمع التجاري في كرمئيل يحمل الجنسية الإسرائيلية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن منفذ عملية الطعن في المجمع التجاري قرب كرمئيل يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وأعلن قائد المنطقة الشمالية بالشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن وصل إلى المجمع سيرا وليس في مركبة، مشيرا إلى رفع حالة التأهب في المنطقة، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكان قد أصيب شخصان بجروح خطيرة، في عملية طعن بالمركز التجاري "جوتسوت كرميئيل" في كرميئيل، في منطقة الجليل.

ووقع الهجوم في الطابق الثاني من المركز التجاري، وتم تحييد المنفذ، ووصلت طواقم الإسعاف الإسرائيلي إلى مكان الحادث وباشرت بمعالجة المصابين، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الإخبارية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى مكان عملية الطعن بكرمئيل، وبدأت تحقيقات لتحديد هوية المنفذ.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت إن الشرطة تعرفت على هوية منفذ العملية وبدأت التحقيق ولكنها تمنع نشر التفاصيل، في حين أغلقت الشرطة مداخل المجمع التجاري الذي وقعت فيه عملية الطعن ومنعت حركة الدخول والخروج.

كما قالت الإذاعة إن قوات من الشرطة توجهت نحو قرية فلسطينية قريبة من كرمئيل بمنطقة الشاغور داخل الخط الأخضر.