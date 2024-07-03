متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاصرون مصنعا في مدينة جلاسكو باسكتلندا

حاصر متظاهرون مؤيدون لفلسطين في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، شركة للدفاع والأمن اليوم الأربعاء، وطالبوا بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

وأغلق أكثر من 100 شخص مداخل مصنع "تاليس" في جلاسكو، اليوم، ودعوا الشركة المالكة للمصنع إلى إنهاء علاقاتها مع إسرائيل.

كما طالب المتظاهرون حكومة المملكة المتحدة بحظر صادرات الأسلحة لتل أبيب.

ويأتي الاحتجاج بعد مظاهرة خارج مصنع "تاليس" الشهر الماضي، وشهدت اعتقال أربعة أشخاص وإصابة ستة من أفراد الشرطة.

ومن جانبها، قالت شركة "تاليس"، إن لديها مشروعا مشتركا لمؤسسة صغيرة ومتوسطة مع شركة "إلبيط سيستمز" الإسرائيلية، التي تقوم بتزويد وزارة الدفاع البريطانية بالأنظمة، ولا تقوم بتوفيرها للجيش أو وزارة الدفاع في إسرائيل.