فرنسا: تيار اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان يعاني في ظل اتحاد منافسيه ضده

سحب منافسو مارين لوبان مرشحين من 223 جولة إعادة في الانتخابات الفرنسية المقررة يوم الأحد المقبل، لتجنب تفتيت الأصوات ضد حزبها التجمع الوطني اليميني المتطرف، الأمر الذي يزيد من صعوبة حصولها على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب وهو أحد غرفتي البرلمان).

وانسحبت المجموعة الوسطية بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون من 76 سباقا به أكثر من أسمين على ورقة الاقتراع، في حين انسحبت الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية من 130 سباقا، وفقا لأرقام وزارة الداخلية التي صدرت اليوم الأربعاء. وهذا يبقى 89 سباقا ثلاثيا في الجولة الثانية المقررة يوم الأحد، مقارنة بـ306 سباقات في البداية.

وتدفع انتخابات يوم الأحد الناخبين إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يفضلون رؤية ماكرون المؤيدة للأعمال والمؤيدة لأوروبا والمؤيدة لأوكرانيا أم أجندة لوبان التي تركز على خفض الهجرة بشكل كبير والتراجع عن قواعد الاتحاد الأوروبي وإلغاء بعض من إصلاحات قانون التقاعد التي تبناها ماكرون، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب نتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة التي أجريت يوم الأحد الماضي، وأعلنتها وزارة الداخلية أول أمس الاثنين، جاءت الأحزاب القومية اليمينية في الصدارة حيث حصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على أكثر من 33 في المئة من الأصوات، بينما حصل التحالف اليساري على حوالي 28 في المئة، وحصد معسكر الرئيس ماكرون على ما يزيد عن 20 في المئة.

كان ماكرون قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن حقق حزب التجمع الوطني مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مطلع حزيران /يونيو الماضي .