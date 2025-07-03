باكستاني يقتل ابنه بسبب صداقاته مع المتحولين جنسيا

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قتل رجل في باكستان ابنه لمعاقبته على إقامة صداقات مع المتحولين جنسيا، وهو مجتمع مهمش ومزدرى بشكل كبير في المجتمع الإسلامي المحافظ.

وقال رجل الشرطة المحلي شير محمد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس، إن الرجل المقيم في مدينة كراتشي بجنوب البلاد قام أولا بصعق ابنه البالغ من العمر 21 عاما، ثم ضربه عدة مرات بجاروف مما أدى لوفاته.

وأضاف الضابط أن الشرطة اعتقلت الوالد بعد الجريمة أمس الأربعاء، واعترف بفعلته.

وقال الرجل للمحققين إنه كان غاضبا من ابنه لرفضه الاستماع لنصيحته بالابتعاد عن المتحولين جنسيا.

وغالبا ما تتخلى الأسر عن أبناءها المتحولين جنسيا، كما أن المجتمع الباكستاني يزدريهم ويتجاهلهم.