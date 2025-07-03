بدأت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس حشد أنصارها للاحتجاج في ذكرى إعلان "الأحكام الاستثنائية" في البلاد قبل 4 أعوام من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.



ودعت الجبهة، يوم الأربعاء، أنصارها وكافة المواطنين إلى المشاركة في مسيرة بوسط العاصمة وفي الشارع الرمز الحبيب بورقيبة يوم 25 يوليو الذي يوافق عيد الجمهورية أيضا.

وقالت الجبهة إن المسيرة تأتي "بمناسبة مرور أربع سنوات عن إعلان الأحكام الاستثنائية التي أودت بالحريات العامة وبالفصل بين السلطات وأرست نظام الحكم الفردي المطلق".

وسترفع المعارضة مطالب أساسية في مسيرتها المرتقبة وهي "إطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي عموما وبعودة الحريات العامة والشرعية الدستورية في كنف الفصل بين السلطات وللتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والشتات من أجل فلسطين حرة مستقلة".

وفي مثل ذلك اليوم عام 2021 أوقف الرئيس التونسي اختصاصات البرلمان وحل لاحقا الهيئات والمؤسسات الدستورية وأدار الدولة عبر الأوامر والمراسيم.