ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة لمناقشة الفرص التجارية

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب قرّر عقد قمة مع 5 رؤساء دول أفارقة يوم التاسع من يوليو الجاري في العاصمة واشنطن لمناقشة الفرص التجارية المتاحة في المنطقة.

وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي سيستضيف رؤساء الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا الممثل العربي الوحيد، موضحا أن برنامج اللقاء يتضمن نقاشا حول الفرص التجارية، وغداء جماعيا على شرف هؤلاء القادة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأرجع المسؤول أسباب استضافة الرئيس ترامب لهؤلاء القادة لاعتقاده بأن القارة الأفريقية تقدم فرصا تجارية واعدة بالنسبة لكل من الشعب الأمريكي والشركاء الأفارقة.

وجاءت المبادرة بهذه القمة بعد قرار من الولايات المتحدة إلغاء الكثير من المساعدات الخارجية التي كانت تقدّم إلى أفريقيا طيلة السنوات الماضية، كجزء من خطة الرئيس ترامب لتقليل الإنفاق الخارجي، والتركيز على مبدأ "أمريكا أولا" الذي التزم به في حملته الانتخابية الأخيرة.

والثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده قرّرت التخلي عن برنامج تقديم المساعدات الخارجية القائم على الأعمال الخيرية، مشيرا إلى أنها تفضّل التعامل مع الدول التي تظهر القدرة على التطور وتحقيق شيء لنفسها.

وفي مايو الماضي، أعلن تروي فيترول المسؤول الكبير في مكتب الشؤون الأفريقية أن المبعوثين الأميركيين في أفريقيا ستقدّم لهم خطة بخصوص الصفقات التجارية، بوصفها الإستراتيجية الجدية القائمة لدعم القارة.

وستكون هذه القمة الأولى من نوعها التي يعقدها ترامب في إدارته الجديدة مع قادة أفارقة، ضمن خطط جديدة لتغيير شكل التعاون المشترك بين الولايات المتحدة وقارة أفريقيا.



