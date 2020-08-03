رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد بالرد على الهجمات على بلاده

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، من أن بلاده ستهاجم أي شخص يحاول إيذاءها، بعد ساعات من فتح جيش إسرائيل النار على أربعة رجال كانوا يزرعون قنبلة عند الحدود مع سوريا.

وقال مسؤول إسرائيلي بارز إنه في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأحد رصد جندي إسرائيلي في نقطة مراقبة مجموعة مكونة من أربع رجال يقتربون من السياج الأمني الحدودي بين إسرائيل وسوريا.

وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر هويته لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "بعدما زرعوا العبوات الناسفة البدائية الصنع، فتحنا النار عليهم".

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة: "أطلقت قواتنا وطائراتنا النار باتجاه أفراد المجموعة وتم تأكيد إصابتهم "، مضيفا أنه "مستعد لأي سيناريو ويحمل النظام السوري مسؤولية جميع الأحداث في سوريا".

وأضاف أن القنبلة تم زرعها قرب نقطة مراقبة إسرائيلية أمامية "لم يكن بها جنود وقت الحادث ولكن يمكن أن نشر جنود فيها إذا ما دعت الضرورة لذلك ".

وعبرت المجموعة ما يطلق عليه خط ألفا الذي يفصل الشطر الذي تسيطر عليه اسرائيل من هضبة الجولان عن الشطر الخاضع لسيطرة سوريا. غير أنها لم تعبر السياج الأمني الذي شيدته إسرائيل لعدة امتار للداخل من خط ألفا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل أطلقت النار على أربعة أشخاص ما أسفر عن قتلى ومصابين".

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن هوياتهم لم تعرف بعد.

وأكد نتيناهو اليوم الاثنين: سنؤذي أي شخص يحاول إيذاءنا. هذا مبدأ شرعي".

وقال وزير الدفاع بيني جانتس إن القوات الإسرائيلية ما زالت على أهبة الاستعداد على طول الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأضاف: "لن يتجرأ سوى عدو عديم المنطق على اختبار استعداد إسرائيل للانتقام".