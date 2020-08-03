فروم: استعد للمنافسة في سباق فرنسا للدراجات

يقول البريطاني كريس فروم إن تأجيل سباق فرنسا للدراجات لمدة شهرين منحه فرصة للتدريب والاستعداد للسباق الكبير وتعويض ما فاته خلال تعافيه من حادث خطير تعرض له في العام الماضي.

ويسعى فروم للفوز بلقب السباق الشهير للمرة الخامسة ومعادلة الرقم القياسي لعدد مرات التتويج.

وكان من المقرر انطلاق السباق الأشهر في 27 يونيو الماضي لكنه تأجل ليبدأ في 29 أغسطس الجاري بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وأمضى فروم أكثر من ثلاثة أسابيع في المستشفى بعد الحادث الذي أصيب خلاله بعدة كسور في أجزاء مختلفة من جسمه مثل الرقبة والصدر، لكنه عاد لممارسة الرياضة في فبراير الماضي، إلا أنه كان بعيدا عن مستواه المعهود وكانت هناك شكوك حول إمكانية المشاركة في السباق الكبير نظرا لما يتطلبه ذلك من استعدادات كبيرة.

وعلى هامش سباق روت دوكيتاني بفرنسا وهو أول سباق يشارك فيه منذ توقف الموسم في فبراير شباط الماضي قال فروم لموقع سايكلينج نيوز:" أشعر أنني على الطريق الصحيح فيما يتعلق بسباق فرنسا للدراجات".

وأضاف:" لا يزال هناك قليل من العمل يتعين انجازه لكنه يأتي في إطار الاستعداد للسباق".

وأوضح فروم:" تأجيل السباقات الكبيرة ساعدني على الوصول للمرحلة التالية من العودة لمستواي المعهود وهذا يتضح من خلال ما وصلنا إليه حاليا وقبل شهر من موعد السباق. أنا على الطريق الصحيح وأنا سعيد بما وصلت إليه".

وفاز فروم بسباق فرنسا مع فريق إنيوس لكنه سيترك الفريق البريطاني في نهاية الموسم الحالي.

وقال الرياضي البريطاني عن ذلك:" ستكون هناك تغييرات كثيرة لكن بعد بضعة أشهر، ولذا أنا لا أفكر في هذا الآن بل أركز فقط على تقديم أفضل ما أستطيع حتى نهاية الموسم".