لجنة الفيضانات بالسودان تحذر من ارتفاع منسوب المياه

ناشدت الإدارة العامة لشئون مياه النيل والخزانات بالسودان، المواطنين والجهات المختصة اتخاذ الحيطة والحذر من الارتفاع المتوقع لمنسوب المياه بعدد من الخزانات، داعية إياهم للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وورد في نشرة لجنة الفيضان التي تصدر من الإدارة العامة لشئون مياه النيل والخزانات – نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا» - أن حبس «الدمازين - سنار»، وحبس «الخرطوم - شندي»، وحبس «شندي – عطبرة»، وحبس «خشم القربة – عطبرة»، وحبس «عطبرة - سد مروي»، وحبس «سد مروي - الدبة» جميعها ستشهد ارتفاعًا، لافتة إلى استقرار حبس «سنار - الخرطوم»، وحبس «سد مروي – دنقلا».