تايلاند تشهد مرور 70 يوما دون انتقال عدوى محلية لكورونا وتسجل 3 إصابات وافدة

سجلت تايلاند ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وافدة من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 آلاف و320 شخصا مع عدم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 58 شخصا.

وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية اليوم الاثنين أن سبعين يوما مضوا على تسجيل آخر حالة مؤكدة لانتقال فيروس كورونا محليا.

من جهته، عبر تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) في تايلاند عن قلقه حيال انتعاش الفيروس مجددا، في ضوء ظهور موجات جديدة في أستراليا وهونج كونج وإسرائيل وكرواتيا.

وقال ويسانويوتين: "نأمل في تأجيل أي انتعاش للفيروس لأطول فترة ممكنة، ومن الأفضل ألا نشهد موجة ثانية".