فرنسا تمنح مواطني ليبيريا تأشيرات شينجين من مونروفيا

قال السفير الفرنسي لدى ليبيريا تيرانس ويلز إنه لم يعد لزاما على مواطني ليبيريا السفر إلى دولة كوت ديفوار للحصول على تأشيرات دخول قصيرة المدة إلى فرنسا، مؤكدا أنه بحلول نهاية سبتمبر المقبل سيتم تلقي جوازات سفر الراغبين للسفر إلى فرنسا في العاصمة الليبيرية مونروفيا.

وأضاف ويلز - في احتفال السفارة بالثورة الفرنسية أقيم في العاصمة الليبيرية منروفيا - " لدينا أخبار جيدة بشأن تأشيرات شينجين، فبنهاية سبتمبر 2020 ، لن يحتاج الليبيريون المتقدمون للحصول على تأشيرات شينجين لدخول فرنسا، إلى السفر إلى أبيدجان، كل ما يلزم هو مجرد التقدم للمكتب القنصلي في رويال هوتيل، وسترسل لهم جوازات السفر على منازلهم مباشرة".

من جهته، عبر نائب وزير الخارجية الليبيري ماويني جي. ديجز عن شكره للسفير ولشعب فرنسا على تلك اللفتة المميزة، مهنأ الدبلوماسي الفرنسي على الاحتفال بالثورة الفرنسية ومرور 230 عاماً على اجتياح سجن الباستيل في عام 1798، ونقل له تهنئة رئيس ليبيريا، جورج وايا.

واعتباراً من سبتمبر المقبل، ستكون فرنسا هي ثاني دولة عضوة في اتفاقية "شينجين" لتنظيم الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، تتيح لمواطني ليبيريا الحصول على تأشيرات شينجين من داخل بلادهم، وكانت السفارة السويدية الوحيدة التي توافق على تلقي طلبات الحصول على تأشيرات شينجين قصيرة المدة.

وكان مواطنو ليبيريا الساعين للحصول على تأشيرات دخول قصيرة المدة لفرنسا يتعين عليهم السفر إلى كوت ديفوار لتقديم طلبات الحصول عليها هناك، وكانت الدول الأخرى أعضاء اتفاقية "شينجين" في الاتحاد الأوروبي، يتواصلون من الخارج للحصول على تأشيرات دخول الليبريين عبر سفارات تلك الدول في غانا.