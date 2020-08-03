محمد عرفان علي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجيانا

أدى مرشح المعارضة محمد عرفان علي اليمين الدستورية رئيسا لجيانا - وهو ما يعني أنه سوف يباشر الطفرة البترولية في البلاد خلال سنواتها الخمس الأولى - وذلك بعد معركة استمرت خمسة أشهر مع سلفه ومنافسه ديفيد جرانجر حول نتائج الانتخابات.



وتعهد الرئيس البالغ من العمر 40 عاما في خطاب تنصيبه أمس الأحد بالعمل من أجل جيانا موحدة حسبما ذكرت صحيفة ستابرويك اليوم الاثنين.



ويتوقع صندوق النقد الدولي أن المستعمرة البريطانية السابقة البالغ تعداد سكانها 800 ألف نسمة ، والتي تعد واحدة من أفقر الدول في أمريكا الجنوبية، سوف تشهد نموا اقتصاديا نسبته 86 في المئة هذا العام.



وكان اكتشاف شركة إيكسون لاحتياطات النفط، والذي قد يضع جيانا بين كبار المنتجين في العالم ، أحد الموضوعات الرئيسية في الانتخابات العامة التي جرت في الثاني من مارس الماضي.



وانتقد عرفان وحزبه الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الراحلة مع الشركة الأمريكية لكونها لا تمنح الدولة حصة كبيرة بالقدر الكافي من الكنز الذي هبط على البلاد من السماء.



يذكر أن جرانجر أعلن في بادئ الأمر أنه هو الفائز في الانتخابات ، لكن المراقبين الدوليين قالوا إن عملية فرز الأصوات لم تكتمل.



وعقب ذلك نشبت معركة استمرت خمسة أشهر، حيث أثيرت ادعاءات بالتزوير والدخول في سلسلة من النزاعات القانونية وإجراء إعادة فرز كاملة للأصوات، بعدها أعلنت لجنة الانتخابات فوز عرفان بأغلبية طفيفة.



ولا يزال جرانجر /75 عاما/ يعتزم الطعن على النتائج أمام المحكمة.