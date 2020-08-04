توصلت عائلة فون فينك الألمانية الثرية إلى اتفاق مع بنك كريدي سويس السويسري لبيع حصتها في شركة إس.جي.إس" أكبر شركة للاختبارات في العالم.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان القول إن العائلة الألمانية ستبيع 224 ألف سهم من أسهم إس.جي.إس مقابل حوالي 550 مليون فرنك سويسري (598 مليون دولار) حيث من المتوقع اتمام الصفقة التي يديرها بنك كريدي سويس يوم الخميس المقبل.



وأشارت بلومبرج إلى أن عائلة فون فينك التي يقودها أوجست فون فينك البالغ من العمر 90 عاما لم تكشف عن سبب البيع، في حين رفض ممثلو العائلة وشركة إس.جي.إس التعليق على هذه الأنباء.



يذكر أن فون فينك باعت في وقت سابق من العام الحالي الجزء الأكبر من حصتها في شركة إس.جي.إس، حيث حققت حصيلة بلغت نحو 3 مليارات دولار من هذه الشركة وأنهت علاقة بينهما استمرت أكثر من عقدين من الزمن.



وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات في العالم فإن أوجست فون فينك يحتل المركز الـ 12 في قائمة أثرياء ألمانيا بثروة قدرها 9ر8 مليار دولار.



كانت مجموعة جروب بروكسل لامبرت السويسرية وهي أكبر مساهم في إس,جي.إس قد اشترت نحو 20 في المئة من الأسهم التي باعتها عائلة فون فينك في وقت سابق من العام الحالي، واستحوذت عائلة فرير البلجيكية بشكل غير مباشر على حصة من شركة إس,جي,إس.