جونز هوبكنز: أعداد المتعافين من كورونا في أفريقيا تقارب 6 ملايين‎‎

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم، أن 5 ملايين و900 ألفا و14 مريضا بفيروس كورونا في أفريقيا تماثلوا للشفاء التام، وفقا لأحدث السجلات الطبية المُدونة حتى تاريخ 2 أغسطس الجاري.



وأفادت أحدث البيانات التي صدرت عن الجامعة بأن حالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في 55 دولة أفريقية ارتفعت، في الوقت ذاته، إلى 6 ملايين و746 ألفا و85 حالة، بينما نجحت السلطات الطبية الأفريقية في توزيع أكثر من 46 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حتى الآن.



وكانت جنوب أفريقيا أكثر البلدان تضررا بعدد إصابات تجاوزت 2 مليون و456 ألفا ووفيات بلغت 72 ألفا و 191 حالة، تلتها المغرب (629 ألفا و717 حالة) وتونس (595 ألفا و532 حالة)، وفقا للبيانات التي رصدتها الجامعة بالاستعانة بإحصائيات منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية الأخرى وبالإضافة إلى أقسام الصحة العامة الوطنية والإقليمية.