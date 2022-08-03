 العثور على جثة شاب في حالة تعفن بالهرم.. والتحريات: الوفاة طبيعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العثور على جثة شاب في حالة تعفن بالهرم.. والتحريات: الوفاة طبيعية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 12:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 12:17 ص

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب في حالة تعفن، داخل شقته بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

وبينت التحريات أن الشاب يقيم بمفردة، وأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة .

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل أحد الشقق السكنية، بشارع الشهيد بمنطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور علي جثة شاب في العقد الثالث من عمره في حالة تعفن، ولا توجد به اي إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، وأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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