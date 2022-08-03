أعلنت مجموعة بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات الفارهة، اليوم الأربعاء، تحقيق أرباح تفوق التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، بفضل الطلب القوي الذي ساعد في تعويض تأثيرات اضطراب سلاسل الإمداد على الإنتاج.



وذكرت المجموعة، أن أرباحها قبل حساب الضرائب تراجعت إلى 43ر3 مليار يورو (5ر3 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء لأرباح الشركة 2ر3 مليار يورو.



وأوضحت بلومبرج، أن شركات صناعة السيارات تشهد طلبا قويا في الوقت الراهن، رغم التوقعات الاقتصادية القاتمة وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع معدل التضخم.



ورفعت شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات الفارهة توقعاتها للعام الحالي ككل قائلة إنها ستكافح من أجل تلبية الطلب القوي على السيارات خلال الشهور المقبلة رغم استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية القائمة منذ ثلاث سنوات تقريبا.



وقالت بي.إم.دبليو اليوم إنها تتوقع تراجعا طفيفا في معدلات تسليم سياراتها مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت توقعاتها السابقة تشير إلى تحسن المبيعات مع تراجع حدة أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية والمكونات الأخرى.