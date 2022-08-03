 سقوط صواريخ على المنطقة الحدودية الأوكرانية بالقرب من بولندا - بوابة الشروق
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سقوط صواريخ على المنطقة الحدودية الأوكرانية بالقرب من بولندا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 1:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 1:35 ص

وقع انفجاران بالقرب من الحدود الغربية الأوكرانية مع بولندا - الدولة العضو في الناتو- مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلنت إدارة إقليم لفيف أن صاروخا روسيا استهدف منشأة عسكرية أوكرانية في مقاطعة تشرفونوهراد .

وكتب الحاكم الإقليمي ماكسيم كوزيتسكي عبر منصة تلجرام إنه ليس هناك أي معلومات حتى الآن بشأن الأضرار التي حدثت.

وأفادت القيادة العليا للقوات الجوية الأوكرانية بأن الجيش الروسي أطلق ثماني صواريخ على أوكرانيا من قاذفات بعيدة المدى من فوق بحر قزوين مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت إنه تم اعتراض سبعة من تلك الصواريخ، مضيفة أن موقعا للدفاع الجوي تعرض للاستهداف في لفيف.

وتم فى المساء الإبلاغ عن حدوث انفجارات من مدينة ميكولاييف في جنوبي أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا استهدفت في منتصف شهر مارس الماضي قاعدة يافوريف العسكرية للتدريب، والتي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية مع بولندا. وقتل حينها 35 جنديا على الأقل.

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