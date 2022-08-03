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أعداد جريدة الشروق
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محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث طريق جهينة الصحراوي الغربي

طارق الفقي محافظ سوهاج
طارق الفقي محافظ سوهاج
محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 12:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 12:38 ص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم الطريق الصحراوى الغربى الذى وقع مساء الثلاثاء، بين سيارة «ميكروباص» وأخرى «نصف نقل» بدائرة مركز جهينة في شمال محافظة سوهاج، إلى 17 حالة، عقب وفاة 4 من المصابين السبعة فى الحادث.

وقال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إنه يتابع تداعيات الحادث لحظة بلحظة، وأنه كلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة حالة المصابين، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم المتوفين لذويهم، حيث انتقل السكرتير العام للمحافظة لموقع الحادث للإشراف على نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات، فيما انتقل وكيل وزارة الصحة، ورئيس حي شرق مدينة سوهاج، ومسئولى مجلس مدينة سوهاج، إلى مستشفى سوهاج الجامعى لمتابعة حالة المصابين.

وتقدم محافظ سوهاج، بخالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وموجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

 

 

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