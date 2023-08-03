 انخفاض أرباح وإيرادات كوالكوم الأمريكية في الربع الثالث - بوابة الشروق
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انخفاض أرباح وإيرادات كوالكوم الأمريكية في الربع الثالث


نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 4:16 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 4:16 ص

تجاوزت شركة كوالكوم الأمريكية لتكنولوجيا وخدمات الهواتف المحمولة تقديرات المحللين على الرغم من انخفاض الأرباح في الربع الثالث.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 8ر1 مليار دولار، أو 60ر1 دولار للسهم الواحد، مقابل 73ر3 مليار دولار، أو 29ر3 دولار للسهم الواحد ، في الربع الثالث من العام الماضي.

وأعلنت كوالكوم عن أرباح معدلة بقيمة 11ر2 مليار دولار أو 87ر1 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وكان محللون يتوقعون في المتوسط أن تربح الشركة 81ر1 دولار للسهم.

وانخفضت إيرادات الشركة للربع بنسبة 8ر22% إلى 45ر8 مليار دولار من 94ر10 مليار دولار في العام الماضي.


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