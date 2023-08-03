متحدث التعليم: أي طالب يشعر أنه يستحق درجات أعلى يمكنه التقدم بالتظلم إلكترونيا

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، إن أي طالب لديه تظلم بشأن نتيجته في امتحانات الثانوية العامة، ويشعر بأنه يستحق درجات أعلى، عليه التقدم بالتظلم إلكترونيا على موقع الوزارة، اعتبارا من الخميس، ولمدة أسبوعين.

وأضاف زلطة - خلال اتصال هاتفي مع فضائية (المحور) لبرنامج "90 دقيقة"، مساء الأربعاء - أن رسوم التظلم يبلغ 200 جنيه للمادة الواحدة، ومن ثم يتم تحديد موعد للطلاب، من أجل الاطلاع على صورة ضوئية من ورقة الأسئلة وورقة الإجابة ونموذج الإجابة".

وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات التي تمت خلال امتحانات العام الحالي هو وجود باركود على ورقة أسئلة كل طالب للتأكيد على أن الورقة نخصه، وحتي لا تحدث بلبلة أثناء اطلاعه عليها، وبذلك نقلل أي معامل خطأ، بالإضافة إلى أن التصحيح الإلكتروني لغى فكرة وجود معامل خطأ في التصحيح".

وشدد على أن الطالب سيطلع على جميع الأوراق أمامه، ولن يكون هناك شك بأن تلك الورقة ليست الخاصة به.