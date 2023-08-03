السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر

أعلن مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النقط، البالغ مليون برميل يوميًا، حتى نهاية سبتمبر المقبل، مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، أوضح المصدر أن المملكة بدأت تطبيق الخفض الطوعي في شهر يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن إنتاج المملكة النفطي في شهر سبتمبر 2023م، سيقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض، يأتي بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م، والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك بلس»، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وشهر يوليو الماضي، أعلنت روسيا عن تخفيض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يوميًا في أغسطس.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

وتابع في بيان: «في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس، بواقع 500 ألف برميل يوميا، من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية».