القوات المسلحة الألمانية تجلي نحو 30 شخصا من النيجر

أجلت القوات المسلحة الألمانية نحو 30 شخصا من النيجر فى أعقاب الانقلاب العسكرى هناك الأسبوع الماضى.



وغادرت طائرة طراز "ايه 400 إم" المطار في عاصمة النيجر نيامي، اليوم الخميس، حسبما غرد الجيش الألماني عبر موقع تويتر.



وأكد متحدث باسم القيادة الألمانية الأنباء.



واستخدمت ألمانيا تستخدم طائرات فرنسية في السابق لإجلاء مواطنيها من النيجر.



وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الأربعاء، عن شكرها "الجزيل" لنظيرتها الفرنسية كاثيرين كولونا بعد نقل مواطنين ألمان إلى بر الآمان على متن طائرة فرنسية.



وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اكتمال عملية الإجلاء اليوم الخميس بعد تنظيم خمس رحلات جوية، تم خلالها نقل 1079 شخصا إلى خارج النيجر، من بينهم 577 مواطنا فرنسيا.



وكانت فرنسا هى القوة الاستعمارية السابقة للنيجر حتى استقلال تلك الدولة الأفريقية قبل 63 عاما.



وتعتزم القوات المسلحة الألمانية استئناف الرحلات الجوية إلى قاعدة نقل جوية فى نيامى، عاصمة النيجر، خلال الأسبوع المقبل.



وتعد هذه القاعدة المركز الرئيسى للجيش الألمانى فى غرب أفريقيا وهى مهمة لعملية الانسحاب الجارية حاليا من مالي المجاورة، والتى تخضع أيضا لحكم مجلس عسكرى عقب انقلاب.