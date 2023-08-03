موسم خريفي حافل يجذب آلاف السائحين: أوبرا سان كارلو وآرت ديچيبت في الأهرامات.. مهرجان الجونة.. قمة صوت مصر في سوما باي.. كرييتيڤ ساميت.. ثم مهرجان الموسيقى العربية

أحمد عبيد: فلنخصص هذا الموسم لإحياء قوة مصر الناعمة

إشادة بدعم وزارة السياحة.. والأمر يتطلب دعما وتسهيلات من الدولة وتنسيقا مستمرا مع المنظمين

ستكون مصر على موعد مع فصل خريف من نوع خاص، غني بالأحداث الثقافية والسياحية الكفيلة بتحويل أرض الفراعنة ومهد الحضارات إلى عاصمة عالمية للثقافة والسياحة لعام 2023 حاملة إلى شعوب الأرض كافة رسائل تعكس القدرات العالية للدولة المصرية في استضافة الفعاليات الدولية في مختلف المجالات، لتكون قاطرة لجذب السياحة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

فمن نهاية سبتمبر إلى نهاية أكتوبر، المقبلين، ستشهد مصر سلسلة من الفعاليات الكبرى.. تبدأ بـ كرييتيڤ ساميت Creative Summit (القمة الإبداعية) ثم تليها قمة صوت مصر، ثم أهم حدث ثقافي وفني مصري إيطالي بحضور أوركسترا سان كارلو في الأهرامات، ثم مهرجان الجونة السينمائي، وأخيرا معرض آرت ديچيبت الكبير في منطقة الأهرامات الذي يحمل هذا العام اسم "الأبد هو الآن"، ثم تختتم في نهاية أكتوبر بمهرجان الموسيقى العربية أعرق مهرجانات الموسيقى والغناء في العالم العربي والشرق الأوسط، وأكثرها جماهيرية.

وليس جديدا على مصر استضافة مثل هذه الفعاليات الكبيرة، لكن الجديد هذا العام أنها تنظم على التوالي وشبه متزامنة، مما يرفع فرص نجاحها في استقطاب المزيد من السائحين والمتابعين المهتمين بالفعاليات الثقافية العلمية والفنية والسينمائية حول العالم.

وتتضاعف أهمية هذه الفعاليات في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر ودول أخرى جراء التحولات العالمية الصعبة، خاصة وأن السياحة المصرية هذا العام تشهد انتعاشة ملحوظة تعيدها إلى صدارة الوجهات المفضلة للسياحة الترفيهية والثقافية على حد سواء، مما يتطلب مزيدا من الاستثمار في هذه المجالات.

الدولة مُطالبة بمزيد من الدعم:

ويرى أحمد عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة RMC إن هذه الفعاليات الواعدة بالنجاح الكبير يجب أن تحظى بمزيد من الدعم في سياق أكبر هو توضيح أن مصر بيئة خصبة لتنظيم مثل هذه الأحداث بشكل مستمر ومتزامن، لأن ترسيخ هذه الصورة سوف يكون له أثر السحر على جذب فئات مميزة من السائحين العاشقين لحضور الفعاليات الثقافية والفنية.

ويشيد عبيد بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، موضحا أن قيام هذه الفعاليات في مصر بما يشبه سلسلة الفعاليات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، أمر يجب أن يسترعي انتباه الجهات الحكومية الكبرى الأخرى المتابعة لملفات السياحة والدعاية لمصر في الخارج، وعلى رأسها وزارة الخارجية ووزارة الثقافة وهيئة الاستعلامات، والتي تعمل جميعها في هذا الإطار تحت إشراف ومتابعة رئاسة الجمهورية الحريصة دائما على تقديم يد المساعدة بمختلف الصور لمنظمي الفعاليات الكبرى المصريين والمستثمرين المحليين في هذا الحقل الجاذب الواعد.

نجاح سلسلة الفعاليات.. نجاح لمصر كلها:

وبتفاؤل كبير؛ يناشد عبيد جميع تلك الجهات وجميع المساهمين في صنع القرار، توفير مختلف صور الدعم للمنظمين وتنسيق وتسهيل استضافة الضيوف والسائحين الأجانب.

ويشير عبيد إلى أن قمة صوت مصر في سوما باي سوف يحضرها بالفعل العديد من العلماء والخبراء والفنانين والصحفيين من الدول الغربية بالإضافة لشخصيات مصرية بارزة كالدكتور زاهي حواس والدكتور خالد عناني والمخرج محمد دياب، أخذا في الاعتبار أن القمة هذا العام ستركز على عرض قصص النجاح المصرية في مجالات مختلفة.

وبالنسبة لحدث أوبرا سان كارلو المرتقب فسوف يحضره نحو 1200 ضيف من إيطاليا ودول أوروبية وأمريكا والخليج العربي، بعضهم سيأتي على متن طائرات خاصة ليشهدوا هذا الحدث الفني النخبوي غير المسبوق لتكليل العلاقة الثقافية التاريخية بين مصر وإيطاليا.

أما مهرجان الجونة فهو غني عن التعريف بما يحظى به من عوامل نجاح وجذب كبيرين للسياحة الداخلية والخارجية، وكذلك معرض آرت ديچيبت الذي حقق نجاحا ساحقا في موسميه الأول والثاني وأصبح خلال فترة قصيرة من الفعاليات الأيقونية في الحركة الفنية العالمية لما يمتاز به من تفرد الموقع في سفح الأهرامات.

صور جديدة من قوة مصر الناعمة:

يقول أحمد عبيد: "فلنجعل خريف 2023 موسما لإحياء قوة مصر الناعمة".

وبالفعل فلم يعد مصطلح القوة الناعمة لمصر مقتصرا على إنتاج وتصدير الفنون والثقافة للعالم العربي في المقام الأول والتأثير العلمي والتربوي والفني على محيطها، فاستضافة الفعاليات الكبرى من صور القوة الناعمة التي تتطلب الدعم والاستمرارية.

يضيف عبيد: "هذه فرصة ليرى العالم مصر بالصورة التي تليق بحضارتنا وبشعبنا ودولتنا، دعم السياحة الثقافية والفنية جزء هام في عالمنا اليوم لترسيخ القوة الناعمة لأي دولة، فما بالنا ونحن نتحدث عن دولة بحجم وريادة مصر!".

ويعرب عبيد عن تمنيه عدم تكرار ما حدث مع مغني الراب العالمي تراڤيس سكوت مرة أخرى في أي حدث فني أو ثقافي، واصفا إلغاء الحفل بعد تحديده وترخيصه وتوفير جميع متطلباته بـ"خطأ كبير" لا سيما وأن الإلغاء تم رسميا قبل الحفل بأقل من 48 ساعة، وبعد إعدادات وحجوزات ومشتريات وتجهيزات مكلفة.

ويرى عبيد أن إنجاح تنظيم الفعاليات الخمس من نهاية سبتمبر إلى نهاية أكتوبر سوف يمتص لحد كبير سلبيات ما حدث مع تراڤيس سكوت.

ولكن ما تفاصيل الفعاليات التي ستقام من نهاية سبتمبر وحتى تنظيم مهرجان الموسيقى العربية في نهاية أكتوبر؟

دعونا نرى..

١- قمة صوت مصر بسوما باي - سبتمبر 2023

تعقد "قمة صوت مصر" -التي تعد أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر وتم إطلاقها لأول مرة في سبتمبر 2016 لتصبح حدثا سنويا- مؤتمرها السنوي هذا العام Narrative summit 2023، بعنوان (Egypt Forever Forward)، في سبتمبر 2023 بمنطقة سوما باي البحر الأحمر، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

تجمع قمة صوت مصر هذا العام، أبرز القادة وأصحاب القرار من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة في مكان واحد لمدة يوم كامل، لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتعزيز دور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمارات، وتعزيز صورة مصر بالخارج، والترويج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر.

يشارك في مؤتمر قمة صوت مصر، بعض المتحدثين المحليين والدوليين، من بينهم:

- بن إليوت، رجل الأعمال الدولي وخبير السياحة والاستثمار ومؤسس شركة Quintessentially.

- ستيف شيبرسون- سميث، رئيس المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة CIPR، وأحد كبار المسئولين التنفيذيين بشركة فودافون.

- أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزير الاستثمار الأسبق.

- خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح لمنصب مدير عام منظمة (اليونسكو).

- عزة فهمي مصممة الحلي والمجوهرات العالمية.

- زاهي حواس عالم المصريات الشهير ووزير الدولة الأسبق لشئون الآثار.

- محمد دياب المخرج المصري المقيم بالولايات المتحدة، ومخرج فيلم مارفل الشهير Moon Knight.

يترأس مجلس إدارة قمة صوت مصر 2023، رجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، ويضم في عضويته:

- راوية منصور رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو.

- محمد سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي.

- إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المتطورة.

- أحمد عبيد المؤسس والعضو المنتدب لشركة RMC.

- هشام جاد الله رئيس مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم بيراميدز.

- إيمي موافي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي MO4 Network.

- مي سلامة الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit.

٢- أوبرا سان كارلو الإيطالية بالأهرامات - 11 أكتوبر 2023

من المقرر أن تنظم دار أوبرا "سان كارلو" الإيطالية -أقدم أوبرا في العالم- واحدة من أكبر الفعاليات الفنية والثقافية العالمية التي تعد الأولى من نوعها في مصر، يوم 11 أكتوبر 2023، في منطقة سفح الأهرامات.

تتضمن الفعاليات حفلا غنائيا لعدد من أشهر مغنيي الأوبرا على الساحة العالمية، وبرنامج من روائع الموسيقى العالمية (سيتم الإعلان عنهم رسميا خلال شهر أغسطس المقبل)، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، ووزارتي الخارجية والثقافة الإيطالية، والسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتنظيم شركة RMC للاستشارات والتسويق.

من المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل للبيع في مصر وعلى مستوى العالم، بداية من منتصف شهر أغسطس 2023، وذلك عبر موقع Ticketsmarche الإلكتروني.

يشار إلى أن مسرح سان كارلو الشهير على مستوى العالم، يعتبر دارا للأوبرا في مدينة نابولي الإيطالية، ويعد من أقدم المسارح الأوروبية التي لا تزال تستخدم حتى يومنا هذا، تم بناؤه عام 1737م، ويتميز بالزخارف الذهبية الجذابة والمفروشات باللونين الأزرق والذهبي.

٣- مهرجان الجونة السينمائي - 13 أكتوبر 2023

من المقرر أن تُقام الدورة السادسة لـ مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 13 وحتى 20 أكتوبر 2023، في مدينة الجونة، بعد توقفه العام الماضي بسبب إعادة النظر إلى الجوانب الفنية والتنظيمية للمهرجان.

تم تنصيب المؤسس المشارك للمهرجان عمرو منسي، مديرا تنفيذيا للمهرجان، الذي يسعى في الدورات المقبلة لتوفير تجربة مثمرة إبداعيا للوفود والضيوف والأفراد المشاركين في المهرجان، لدعم تأثيره كمحفز رئيسي لتطوير صناعة السينما في المنطقة.

٤- الأبد هو الآن (3) - 26 أكتوبر 2023

تنطلق النسخة الثالثة من المعرض السنوي "الأبد هو الآن"، المقرر إقامته عند سفح أهرامات الجيزة، في الفترة بين 26 أكتوبر وحتى 18 نوفمبر 2023.

من المقرر أن تتضمن النسخة الثالثة من "الأبد هو الآن"، مشاركة يونانية متميزة في فعاليات المعرض لهذا العام.

وسيتم تدشين برنامج التبادل الثقافي بين مصر واليونان من خلال منصة "كلتشرفيتور-آرت دي إيجيبت"، بحضور عمر عامر السفير المصري لدى اليونان، ونخبة من أبرز رجال وسيدات الأعمال اليونانيين.

و"كلتشرفيتور" تأسست في عام 2023 انطلاقا من الحاجة إلى توسيع نطاق "آرت دي إيجيبت" وجمع كل مبادراتها تحت مظلة واحدة، وهي شركة استشارات ثقافية متعددة التخصصات تعمل مع الكيانات الخاصة والعامة لتنشيط المساحات الثقافية والعمل عبر جميع التخصصات الإبداعية، بدءا من الفنون التشكيلية، وصولا إلى الأفلام والتراث والتصميم والأزياء والموسيقى.

يشار إلى أن النسخة الأولى من "الأبد هو الآن"، نظمته مؤسسة "آرت دي إيجيبت" عام 2021، والثانية عام 2022.

٥- كرييتف ساميت Craetive Summit

وقعت كريتيف ساميت Creative Summit، المنصة الإبداعية الرائدة والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مع مصر إيطاليا العقارية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، لتعزيز الاقتصاد الإبداعي للعام الثاني على التوالي، تتويجا للشراكة الناجحة خلال عامها الأول في كايرو بيزنس بارك Cairo Business Park، وهو المشروع الإداري الرائد لشركة مصر إيطاليا العقارية، لتصبح مصر إيطاليا الشريك الاستراتيجي والمضيف للنسخة الـ15 للمهرجان السنوي لكريتيف ساميت Creative Summit الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "دفع الاقتصاد الإبداعي لقيادة المستقبل".

التعاون بين كريتيف ساميت Creative Summit، ومصر إيطاليا، يأتي بهدف إتاحة منصة مخصصة لجميع فئات المجتمع تعمل على دعمهم وتمكينهم وإلهامهم في مختلف المجالات الإبداعية، وخلق فرصة سنوية لتبادل الخبرات والآراء وفتح الآفاق لفرص تعاون جديدة، من خلال منصات التحدث وورش العمل والمعارض الابتكارية.

وانطلقت كريتيف ساميت Creative Summit عام 2014، كمنصة أولى ووحيدة في مصر متخصصة في مجال الصناعات الإبداعية، لتستقطب مئات المتخصصين البارزين من جميع أنحاء العالم، حيث لعبت دورا مهما وفعالا في إثراء الفكر الإبداعي في مصر والشرق الأوسط من خلال تقديم منصة تجمع أبرز الخبراء والمتحدثين في المجال، وتوفير التدريب والمحتوى لصياغة مستقبل الاقتصاد الإبداعي ومساعدة كل الفئات على تبادل الخبرات والقصص الملهمة والأفكار الإبداعية، التي تحولت لمشروعات على أرض الواقع لمساعدتهم للاستفادة منها في تنمية أعمالهم وتعزيز التفكير الإبداعي بهدف خلق منصة للتواصل والترفيه والتعليم.