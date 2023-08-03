مصر تهزم صربيا في بداية المشوار بمونديال ناشئي الطائرة

فاز المنتخب المصري لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني أحمد سعيد، على نظيره الصربي بنتيجة 3-0، في مستهل مشوار المنتخبين بالمجموعة الأولى من بطولة العالم المقامة بالأرجنتين خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس الجاري.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على الصالة الرئيسية بمدينة سان جوان الأرجنتينية سيطرة مصرية مع بدايته ويحققوا الشوط الأول بنتيجة 25-16، ثم خسروا الشوط الثاني بنتيجة 18-25، قبل أن ينتزعوا الشوط الثالث بنتيجة 30-28، وأخيرًا استطاعوا الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 27-25.

ومن المقرر، أن يصطدم ناشئو الفراعنة في الجولة المقبلة مع منتخب أمريكا المقرر إقامتها مساء السبت، فيما يلعب المنتخب الصربي مع نظيره الكوستاريكي.

وتضم قائمة مصر 12 لاعبًا وهم: "حمزة الصافي - ياسين خالد - أسر حسام - محمود إبراهيم - صلاح محمد - أحمد رضا - حازم محمد - إبراهيم عادل - مازن شريف - شريف محمد - يوسف أحمد - محمد أمير".

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جوار كلًا من: "أمريكا - كوستاريكا - الأرجنتين - صربيا".