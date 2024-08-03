موقف محرج لـ بايدن خلال استقبال السجناء في صفقة التبادل مع روسيا

أظهرت وسائل الإعلام موقفا محرجاً، للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال استقبال المفرج عنهم في صفقة تبادل بين روسيا ودول غربية.

وظهر بايدن في مقطع الفيديو المتداول وهو يترك نائبته كامالا هاريس، فجأة ويصعد للطائرة التي أعادت المحتجزين الذين أفرجت عنهم روسيا إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن وبعد نحو دقيقة ينزل منها ما أثار الحيرة والتساؤلات، وفقاً لقناة"روسيا اليوم" الإخبارية.

وترك الرئيس الأمريكي، الجموع وصعد إلى الطائرة التي كانت قد هبطت منذ وقت قليل ونائبته هاريس تنظر إليه مصدومة.

واستقبل بايدن وهاريس، في قاعدة أندروز الجوية، السجناء الذين أفرجت عنهم روسيا بموجب صفقة تبادل.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أمس، أن هذه أول صفقة بين روسيا ودول غربية منذ ديسمبر عام 2022، تم الاتفاق على عملية تبادل كبيرة لسجناء بينهم عدد من الأمريكيين، تتضمن إطلاق سراح ما لا يقل عن 16 سجينا لدى روسيا، مقابل 8 روس محتجزين في الولايات المتحدة وألمانيا والنرويج وبولندا وسلوفينيا.

وأوضحت القناة أن السجناء المفرج عنهم عادوا إلى الولايات المتحدة على متن طائرة إلى القاعدة العسكرية.

وتضم قائمة المفرج عنهم 3 أمريكيين و4 يحملون الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة من بينهم الصحفي إيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال وعنصر المارينز السابق بول ويلان.