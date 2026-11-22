قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الصناعات الهندسية تمثل نحو 15% من إجمالي صادرات مصر، وتعد «الحصان الأسود» الذي يعول عليه لدفع قاطرة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «الصياد» عبر برنامج «الاقتصاد 24»، على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن الصناعات الهندسية تتميز بتنوع منتجاتها التي تتضمن: السيارات ومكوناتها، وكابلات الكهرباء، والأجهزة المنزلية والإلكترونية، والهواتف المحمولة والتليفزيونات، ويعد قطاع السيارات ومكوناتها من الصناعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو.

وتابع أن الفترة المقبلة قد تشهد دخول المزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في صناعة السيارات بمصر، خاصة الشركات الصينية، في ظل التغيرات التي شهدتها خريطة صناعة السيارات العالمية وصعود الصين كقوة رئيسية في هذا القطاع.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا لتصنيع وتصدير السيارات الصينية ومكوناتها، من بينها توافر العمالة بأسعار مناسبة، والاتفاقيات التجارية مع نحو 75 دولة حول العالم، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، فضلًا عن الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي التي تتيح دخول السيارات المصرية إلى أسواقه بإعفاء جمركي كامل.

واستكمل أن الفترة الماضية شهدت تحول عدد من المنشآت العاملة في القطاع نحو التصدير باعتباره أولوية إلى جانب المبيعات المحلية، فضلًا عن دخول شركات جديدة في مجال تصنيع السيارات بالكامل ومكوناتها، مؤكدًا أهمية التوسع في تصنيع مكونات السيارات وعدم الاقتصار على الشركات المنتجة للسيارات كاملة.

وأوضح أن بُعد الأسواق الأوروبية والإفريقية والخليجية عن الصين يدفع الشركات الصينية إلى البحث عن مراكز إنتاج وتصدير قريبة من تلك الأسواق، وهو ما يمنح مصر فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات جديدة، خاصة في مجال السيارات الكهربائية ومكوناتها.