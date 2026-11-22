قاد إبراهيم عادل، لاعب المنتخب الوطني ونورشيلاند الدنماركي، فريقه لفوز كبير على حساب ضيفه كوبنهاجن، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب رايت تو دريم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الدنماركي الممتاز.

تقدم فريق نورشيلاند تقدم عن طريق نيكلاس رويكير في الدقيقة 37، قبل أن يضيف يوهو لاهتينماكي الهدف الثاني في الدقيقة 67، وسجل إبراهيم عادل الهدف الثالث لصالح نورشيلاند في الدقيقة 69 من عمر المباراة، بتصويبة يسارية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من العمق.

فيما سجل ألكسندر لوكاس ليند الهدف الرابع في الدقيقة 74، ثم عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 83.

ووصل إبراهيم عادل لهدفه رقم 5 في الموسم الحالي من الدوري الدنماركي في 15 مباراة، حيث شارك في جميع مباريات فريقه في الموسم.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب أكوس ماركجراف، مدافع فريق كوبنهاجن في الدقيقة 60، بعد الحصول على البطاقة الحمراء المباشرة.

وبهذا الفوز، رفع فريق نورشيلاند رصيده للنقطة 26، في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الدنماركي، فيما تجمد رصيد كوبنهاجن المتصدر عند 32 نقطة.