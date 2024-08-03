حسم منتخب فرنسا لكرة القدم تأهله إلى الدور نصف نهائي أولمبياد باريس بعدما انتصر على منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-0 في الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم.

وبادر جان فيليب بالتسجيل لمنتخب فرنسا في الدقيقة 5، قبل أن يضيف أوليس الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يلغيه حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التدخل العنيف من لاعب منتخب فرنسا على مدافع الأرجنتين، لكن رغم ذلك ضمن المنتخب الفرنسي تأهله إلى نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع منتخب مصر.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بركلات الترجيح بعدما انتصر على منتخب باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب مصر الأولمبي إلى الدور نصف النهائي في الأولمبياد قبل نسخة 2024، إذ صعد الفراعنة مرتين من قبل في أولمبياد 1928 و1964.